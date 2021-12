Roma: Campidoglio, dopo 11 anni firmato nuovo contratto integrativo dei dirigenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il potenziamento dell'organico riguarderà anche il personale non dirigenziale. "Le graduatorie degli ultimi concorsi pubblici per i profili di istruttori amministrativi, funzionari amministrativi e funzionari educativi scolastici saranno pubblicate nei prossimi giorni- spiega la nota di Roma Capitale - . Oltre ai profili in organico entro la fine di quest'anno, che comprendono tutti gli idonei del concorso per funzionario servizi tecnici, 15 avvocati e 80 assistenti sociali, nel 2022 proseguirà il programma assunzionale. Saranno, infatti, assunti altri 5 avvocati, 60 assistenti sociali, tutti gli idonei del concorso per istruttore tecnico costruzioni ambiente e territorio e per istruttore di Polizia Locale. Per altro, nei prossimi mesi, saranno banditi nuovi concorsi per istruttore tecnico costruzioni ambiente e territorio e per istruttore di Polizia Locale. E ancora saranno assunti tutti i vincitori dei concorsi per 80 funzionari educativi scolastici, 250 istruttori amministrativi, 100 posti funzionari amministrativi e 100 istruttori servizi informatici e telematici". (Com)