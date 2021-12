Migranti: M5s, decreto Flussi passo importante che ascolta richieste mondo lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affrontare la questione dell’immigrazione "con umanità, lungimiranza e cooperazione a livello europeo, è un obiettivo che la politica deve perseguire. Il decreto Flussi è tra le questioni che verranno affrontate domani dal Consiglio dei ministri, un passo importante per ascoltare le richieste delle imprese e gestire al meglio i flussi dei migranti regolari". Lo affermano le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera. "Si tratta di un primo passo fondamentale - aggiungono i parlamentari in una nota - ma che deve essere seguito anche da un cambio di paradigma sulla questione e, in particolare, per quanto riguarda i migranti economici, con un approccio differente e lungimirante nei confronti del mondo del lavoro. E’ una sfida che il nostro Paese deve vincere, abbandonando ogni propaganda strumentale e incentivando ancora di più la strada della cooperazione a livello europeo". (Com)