Russia-Ucraina: portavoce Cremlino, Kiev ha rotto rapporti con Mosca

- L'Ucraina ha rotto le relazioni con la Russia: i leader dei due Paesi hanno qualcosa di cui parlare ma Mosca non sa quando sia pronta Kiev per questo. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrj Peskov, parlando all'emittente televisiva "Rossija 24". "Abbiamo un problema nei rapporti bilaterali. Questi sono del tutto interrotti dalla parte ucraina, sono congelati, sono assolutamente degradati. E questo è qualcosa di cui parlare", ha dichiarato Peskov mettendo in dubbio tuttavia l'affidabilità di Kiev e la prontezza della leadership ad avviare tale confronto a causa delle sue "azioni imprevedibili". (Res)