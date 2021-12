Ambiente: Federcaccia, aumentano del 54 per cento nostre iniziative sociali, raccolti oltre 1.1 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno sforzo che tradotto in cifre ha generato un ammontare netto pari a 1.182.000,32 euro interamente donati. Emergenze a parte, che vedono sempre i cacciatori in prima linea, sono la gestione faunistica e la tutela ambientale a essere fra i maggiori impegni per la Federazione. Malgrado la forzata riduzione del numero delle azioni messe in campo, le iniziative di gestione faunistica organizzate e condotte nel corso del 2020 - prosegue la nota - hanno visto il coinvolgimento di migliaia di tesserati per un numero cumulativo di 1.348 giornate di lavoro, generando un impatto sociale complessivo di 363.600,00 di euro, che con una diversa considerazione e coinvolgimento del mondo venatorio da parte delle Istituzioni può potenzialmente generare un impatto sociale pari a 27.861.120,00 di euro. Nel corso del 2020 sono da citare anche l’organizzazione e realizzazione di 3 iniziative di sorveglianza sanitaria, di cui una relativa al monitoraggio della peste suina africana e 2 dell’aviaria. Le iniziative ambientali hanno riguardato soprattutto opere di risanamento o pulizia di aree naturali; bonifica fiumi, corsi d’acqua e laghi; lotta al bracconaggio, per un totale di 116 azioni e 7.340 ore totali. L’impatto sociale complessivo generato risulta essere pari a 234.880,00 €. Una cifra già di per sé rilevante, che con le premesse precedentemente richiamate potrebbe generare in prospettiva un impatto sociale potenziale pari a 51.991.968,00 di euro. Dall’analisi del Bilancio sociale 2020 della Federazione emergono poi altre considerazioni. Particolarmente interessante è il rafforzamento della presenza della Fidc sulle principali piattaforme social, quali Facebook e Instagram, con un +269 per cento di follower Facebook sulla pagina del Nazionale dall’inizio del 2020. (segue) (Com)