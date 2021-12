Ambiente: Federcaccia, aumentano del 54 per cento nostre iniziative sociali, raccolti oltre 1.1 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La forte presenza e la frequente interazione sui canali social rientrano nella strategia comunicativa della Fidc, finalizzata a conoscere meglio esigenze, bisogni e opinioni dei propri tesserati e dei cacciatori in genere, oltre a facilitare e velocizzare la diffusione di informazioni importanti. Il crescente utilizzo dei social media ha, tuttavia, anche l’importante scopo di avvicinare i giovani cercandoli proprio dove essi sono più presenti e disponibili all’ascolto. L’esito positivo di tale strategia comunicativa viene confermato dalla crescita dei tesserati under 30, il che dimostra che la strategia adottata non solo consente di aumentare il numero di giovani nuovi iscritti, ma anche di fidelizzare coloro che sono già tesserati. Altro dato interessante: il trend di crescita dei tesseramenti femminili - si legge ancora nella nota - continua a essere positivo, frutto anche delle numerose iniziative dedicate alle cacciatrici e alle appassionate cinofile messe in campo dal Coordinamento nazionale cacciatrici Federcaccia. I risultati, pur fortemente influenzati dall’andamento pandemico, dimostrano un potenziale di generazione d’impatto sociale da parte della Federazione estremamente alto, indicandola ancora una volta come attore centrale nella generazione di valore socialmente utile all’interno delle comunità presso cui opera, dimostrando soprattutto che i cacciatori e il mondo venatorio nel suo complesso sono una utile risorsa per tutta la società. (Com)