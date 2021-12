Spagna: Comunità Madrid approva bilancio con il sostegno di Vox, critiche dalla sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta regionale di Madrid guidata dal Partito popolare (Pp) ha ottenuto il via libera al bilancio 2022 dopo aver inserito 13 richieste presentate dal partito di estrema destra Vox, che ha così votato a favore. Tra le richieste spiccano la gratuità delle scuole non dell'obbligo e una verifica dei costi dei centri per minori stranieri non accompagnati. Nel complesso, le misure proposte da Vox avranno un costo di 79 milioni di euro e genereranno risparmi per 17,4 milioni di euro. Il bilancio, pari complessivamente a 23 miliardi di euro, è stato approvato senza accogliere nessuno dei 3.718 emendamenti parziali proposti dai partiti di sinistra (Partito socialista operaio spagnolo, Mas Pais ed Unidas Podemos). Secondo la portavoce di Mas Pais all'Assemblea regionale, Monica Garcia, il bilancio approvato non fornisce alcuna risposta alle code nei centri sanitari, alle case di riposo, all'istruzione pubblica o al fatto che un bambino su tre nella regione è in condizioni di povertà ed esclusione sociale. Per i socialisti, invece, è "irragionevole" che in tempi di pandemia la voce relativa alla salute sia stata ridotta di oltre 160 milioni di euro. (Spm)