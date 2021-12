Governo: Meloni, da Draghi conferenza stampa di fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, "più che una conferenza di fine anno quella di Draghi è sembrata una conferenza di fine mandato e questo spiegherebbe anche gli applausi e la 'commozione' dei giornalisti. Dal premier - si legge in una nota - due ore e mezza di auto celebrazioni: dice tra le righe che i suoi obiettivi sono stati raggiunti ma questo non ci risulta da nessuna evidenza. Nessuna ammissione di colpa, invece, sugli errori e le contraddizioni del governo di questi mesi, a partire dalla gestione della pandemia". (Com)