Vaccino: Mantovani, minor efficacia dopo sei mesi era stima su base empirica, saggio anticipare

- “Conosciamo male la memoria immunologica, per cui non siamo in grado di prevedere quanto dura sia quest’ultima sia la protezione. La stima dei sei mesi” di distanza tra la somministrazione della seconda dose e il richiamo “era stata fatta su una base empirica, su una base assolutamente ragionevole, anche se poi abbiamo imparato che a sei mesi la protezione rimane estremamente alta per la malattia grave e l’ospedalizzazione, ma è molto meno buona per l’infezione e, in una certa misura, per la trasmissione. In quest’ultimo caso la partita è un po' diversa. Dobbiamo dire che impariamo facendo, e in questo momento, se vogliamo usare una metafora calcistica, è bene giocare d’anticipo: non ci sono rischi ad anticipare un po' la terza dose, e penso che sia saggio, se viene presa una decisione, anticiparla ancora un po'”. Lo ha detto a "Timeline", su Sky TG24, Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Istituto Humanitas, in merito alle tempistiche di somministrazione della terza dose, soprattutto dopo quanti mesi dalla seconda si ritiene necessario farla. (Rem)