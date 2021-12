Regno Unito: Covid, oltre 100 mila contagi nelle ultime 24 ore, numero record da inizio pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito registra oggi il numero record di nuovi casi da coronavirus nella storia del Paese: 106.122 nelle ultime 24 ore. Sono 140 i decessi per Covid-19 rispetto a ieri, come riportato dalle autorità sanitarie del Paese. Ieri i nuovi casi erano 90.629 e 172 i morti. Lo scorso mercoledì, invece, i casi erano 78.610 e 165 i decessi. Secondo quanto riportato dall'emittente "Sky News", i consulenti scientifici del governo dovrebbero concludere che la nuova variante Omicron sia più mite della Delta per la maggior parte delle persone. Tuttavia, l'Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (Ukhsa) non lo ha ancora confermato e domani annuncerà la sua ultima analisi sulla nuova variante. Nel Regno Unito sono state somministrare più di 30,8 milioni di dosi di richiamo del vaccino: solo 6,1 milioni nell'ultima settimana. (Rel)