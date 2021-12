Lavoro: Cominardi (M5s), permettere a Inps e Inail di assumere ispettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- A luglio scorso, con un ordine del giorno del capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Lavoro alla Camera, Niccolò Invidia, abbiamo chiesto al governo l’istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso il ministero del Lavoro, finalizzato a perfezionare la governance dell’Ispettorato nazionale del lavoro e a rafforzare i singoli servizi ispettivi di Inps e Inail, attraverso lo sblocco delle assunzioni e il conseguente ampliamento dell’organico. Lo afferma in una nota Claudio Cominardi, deputato del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretario al Lavoro. “Dalla risposta del ministro Andrea Orlando alla nostra interrogazione è emerso purtroppo come, a distanza di cinque mesi, questo tavolo non sia ancora stato convocato: chiediamo che ciò avvenga al più presto per affrontare le questioni sul tavolo”, ha detto, sottolineando la necessità di valorizzare l’autonomia dei singoli corpi ispettivi, superando le disposizioni relative al ruolo a esaurimento del personale ispettivo di Inps. (Com)