Difesa: aviazione di Taiwan riceve addestratore avanzato T-5 Brave Eagle

- L’aviazione di Taiwan ha preso in consegna un secondo aereo per l'addestramento avanzato modello T-5 Brave Eagle, che migliorerà la formazione dei piloti e la conseguente risposta alle sortite aeree condotte dalla Cina. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong “South China Morning Post”, ricordando che Pechino considera l’isola auto-governata come “parte inalienabile del proprio territorio” e ne ha più volte minacciato l’occupazione militare. Gli oltre 900 velivoli militari che hanno solcato i cieli di Taipei nell’ultimo anno e le ripetute pressioni diplomatiche sul governo hanno spinto il ministero della Difesa ad aumentare il budget per le forze armate, in primis per l’aviazione. In tale ottica, la compagnia locale Aerospace Industrial Development Corporation (Aidc) è stata incaricata di costruire 66 addestratori avanzati, il primo dei quali consegnato il mese scorso. I rimanenti saranno forniti all’aviazione entro il 2026. Secondo Tzu-yun, ricercatore presso l’Istituto di ricerca sulla sicurezza e difesa nazionale di Taipei, il Brave Eagle è “uno degli aerei da addestramento più avanzati al mondo” per la sua cabina di guida completamente digitalizzata ed il software progettato per simulare il lancio di missili. Il “progetto addestratori” da 2,4 miliardi di dollari è stato lanciato nel 2017 con lo scopo di sostituire i datati aerei da addestramento AT-3 e i caccia F-5e/F. Il primo prototipo di T-5 Brave Eagle è stato presentato nel 2019 e l’Aidc ha iniziato a produrli in serie il mese scorso. (segue) (Cip)