Difesa: aviazione di Taiwan riceve addestratore avanzato T-5 Brave Eagle (2)

- Gli attacchi aerei da parte cinese sono tra i più temuti dal ministero della Difesa di Taiwan, che ha analizzato limiti e potenzialità delle forze armate cinese in un rapporto presentato al parlamento lo scorso 13 dicembre. Nel documento, i vertici militari di Taipei ritengono una completa invasione militare dell’isola "molto complessa", a causa delle difficoltà logistiche che l’esercito cinese dovrebbe affrontare dopo lo sbarco. Il ministero della Difesa di Taiwan ritiene infatti che la sezione di mare che separa l’isola dalla Cina continentale sia uno dei principali ostacoli alle mire espansionistiche di Pechino: in uno scenario di guerra, l'esercito taiwanese potrebbe infatti avvalersi del "fossato naturale" rappresentato dallo Stretto "tagliando le forniture dell'esercito comunista, riducendo enormemente le prestazioni di combattimento e la resistenza delle truppe". Inoltre, Taiwan non sarebbe sola nell'organizzazione della propria difesa, rafforzata dalle basi militari giapponesi e statunitensi presenti nell'area. La Cina sarebbe dunque costretta a dispiegare le proprie forze su più fronti, riducendo drasticamente la propria potenza di attacco. Tutt’altra storia per la capacità missilistica del gigante cinese, che potrebbe facilmente piegare l'isola attuando blocchi o sferrando attacchi missilistici mirati, secondo il ministero. (Cip)