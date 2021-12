Vaccino: Mantovani, terza dose ad adolescenti? Sospetto che sarà necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo momento in nessun posto al mondo, neanche nel primo Stato dove è stata introdotta la vaccinazione per esempio fra i 5 e gli 11 anni, si fa la terza dose. Il mio sospetto comunque è che sarà necessaria, perché non vedo molta differenza tra un ragazzo di 16 anni e uno di 18-20. In questa fase aspettiamo di avere i dati, tuttavia anche con le due dosi li proteggiamo dalla malattia grave, dalla morte, e in una misura significativa dalla trasmissione del virus”. Lo ha detto a "Timeline", su Sky TG24, Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Istituto Humanitas, sottolineando che, visto che ancora non è arrivata alcuna decisione sulla terza dose per gli adolescenti, non sarà lui, ma il Cts a decidere se somministrare la dose booster per i soggetti tra gli 11 e i 17 anni. (Rem)