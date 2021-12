Emilia Romagna: Donini, hub vaccinali aperti anche durante le feste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La campagna vaccinale non si ferma: nessuno stop nei giorni festivi, in Emilia-Romagna le somministrazioni saranno garantite anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno. Le Aziende sanitarie, accogliendo l'invito della Giunta regionale a mantenere il massimo impegno per incrementare il numero delle vaccinazioni, si sono già organizzate per assicurare almeno un punto vaccinale aperto in ciascuna provincia il 25, 26 dicembre e 1 gennaio". L'annuncio in una nota della Regione Emilia Romagna. L'assessore regionale Raffaele Donini ha dichiarato: "É fondamentale continuare a vaccinare senza sosta, a maggior ragione nel pieno di questa ondata pandemica". (segue) (Ren)