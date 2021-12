Emilia Romagna: Donini, hub vaccinali aperti anche durante le feste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Donini ha aggiunto: "Per questo abbiamo chiesto alle nostre Aziende di mantenere il massimo impegno organizzativo e di cogliere ogni occasione utile per incrementare il numero delle vaccinazioni, anche nelle giornate delle Festività ormai imminenti, per tutte le fasce d'età e per tutte le fasi del ciclo, dalla prima alla terza dose". Quindi ha aggiunto: "Ringraziamo di cuore le Direzioni aziendali, il personale sanitario, tecnico e amministrativo e anche i volontari per lo straordinario lavoro che stanno mettendo in campo da ormai due anni a questa parte, e a quasi un anno dal 'Vaccine Day' del 27 dicembre 2020. Siamo consapevoli dello sforzo e del sacrificio richiesto, ma è importante incrementare ulteriormente il ritmo delle somministrazioni, con l'auspicio che uno scatto in avanti possa riuscire a mitigare nelle prossime settimane la diffusione del virus e i ricoveri in ospedale". (Ren)