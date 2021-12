Covid: Mantovani, su Omicron sappiamo poco, ma terza dose è una cintura di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sappiamo molto poco su Omicron. I dati del Regno Unito ci dicono che corre di più, che si trasmette di più, ma è ancora presto per dire se causi una malattia più grave. Sappiamo che questa variante è vista meno bene dalle difese immunitarie, ma è comunque vista, e i primi dati che abbiamo ci dicono che la terza dose rappresenta una cintura di sicurezza, sia per noi sia per i bambini”. Lo ha detto a “Timeline”, su Sky TG24, Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico dell’Istituto Humanitas, rispondendo alla domanda se sia possibile, guardando anche a quello che accade nel Regno Unito, che la variante Omicron rappresenti la fine della pandemia. “Ieri - ha aggiunto - parlavo con Maurizio Cecconi, presidente degli intensivisti europei, e mi diceva che in Sudafrica hanno la sensazione di non vedere tanti casi” di Omicron “in unità di cura intensiva. Tuttavia non dobbiamo farci ingannare, perché se anche fosse vero che Omicron è meno aggressiva, comunque il fatto che si trasmetta di più significa che può causare gravi danni diretti e indiretti”. Quindi “allacciamo la cintura di sicurezza”.(Rem)