Covid: 36.293 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi al 4,7 per cento

- Sono 36.293 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in rialzo rispetto ai 30.798 di ieri, per un totale di 5.472.469 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 146 vittime, contro le 153 di ieri, per un totale di 136.077 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Gli attualmente positivi sono in tutto 402.729. I tamponi effettuati sono 779.303, contro i 851.865 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 4,7 per cento, contro il 3,6 per cento di ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.010, due in meno di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.554, 161 in più rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 17.595, per un totale di 4.933.663 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Lombardia (10.569), Veneto (4.522) e Piemonte (3.290). (Rin)