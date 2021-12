Sanità: Moratti, prima casa della comunità è un hub, aperta tutti i giorni h 24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa sarà una casa di comunità hub, quindi sarà aperta 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con tutti i servizi che saranno molto ampi. Ci sono anche servizi innovativi come quelli sui disturbi alimentari e dell'apprendimento". Lo ha detto oggi la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia moratti, durante il taglio del nastro della prima casa di comunità lombarda che si trova a Milano, in via Rugabella 4. "Siamo orgogliosi - ha proseguito Moratti -, perché, a poche settimane dall'approvazione della legge, concretamente mostriamo che cosa significa la sanità di prossimità". Un punto fondamentale di questa nuova sanità territoriale, ha spiegato l'assessore al welfare," è l'integrazione del socio-sanitario con l'assistenziale, dove il ruolo dei sindaci è molto importante". "In questa casa di comunità opereranno cinque medici di medicina generale, collaboreranno pediatri di libera scelta, dieci infermieri. Sono previsti due oss, 40 medici specialistici, amministrativi, tecnici, infermieri di comunità, medici che somministreranno il vaccino. Peraltro, il punto vaccinale verrà spostato da via Statuto a qui, con una facilitazione per le persone di avere un unico riferimento". Moratti ha poi ringraziato l'assessore comunale a welfare e salute Lamberto Bertolè: "Il lavoro con la città di Milano è stato intenso ed è stato fatto insieme". (Rem)