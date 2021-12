Roma: Baglio-Zannola (Pd), con 70 nuovi bus ibridi prosegue rafforzamento flotta Atac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua lo svecchiamento della flotta Atac in ottica green. Con i nuovi 70 bus ibridi, la cui fornitura era bloccata da mesi e che abbiamo finalmente consegnato oggi presso il deposito Atac di Portonaccio, proseguiamo il lavoro di rinnovamento dei mezzi troppo vecchi, facendo attenzione all'ambiente e migliorando l'efficientamento del servizio. Andremo via via a rinnovare tutto il parco mezzi con un piano straordinario accelerato. Già a novembre scorso abbiamo approvato in Assemblea una delibera che permette di assegnare ad Atac anche 29 nuovi bus a metano. L'obiettivo di questa maggioranza è chiaro: migliorare i servizi cittadini e la qualità della vita dei romani, anche attraverso una mobilità sempre più sostenibile". Così in una nota Valeria Baglio, capogruppo del Partito democratico in Assemblea Capitolina, e Giovanni Zannola, presidente della Commissione capitolina Mobilità. (Rer)