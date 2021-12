Turismo: Garavaglia, no particolari modifiche per stagione invernale, mantenere prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Per me Agenzia Nova è un punto di riferimento importante ed utilissimo, soprattutto per comprendere la cronaca internazionale" Massimo Garavaglia

Ministro del Turismo

20 luglio 2021

- "Non posso anticipare nulla sulla cabina di regia di domani, anche perché si sa poco, ma possiamo dare un messaggio di tranquillità. Per la stagione invernale non ci sono particolari modifiche, per cui si possono tenere le prenotazioni fatte e andare tranquillamente a sciare". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a Skytg24 Economia. L'esponente dell'esecutivo ha, poi sottolineato la necessità di una "comunicazione più sobria", che "entri nello specifico delle questioni senza inutili allarmismi". (Rin)