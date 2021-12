Spagna: Covid, Sanchez annuncia ritorno dell'obbligo di mascherina all'aperto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'uso della mascherina tornerà ad essere obbligatorio in Spagna all'aperto anche nel caso in cui si potrà garantire la distanza di sicurezza minima di un metro e mezzo e l'Esercito sarà coinvolto per accelerare la campagna di vaccinazione. Come riferisce il quotidiano "20 Minutos", sono due delle maggiori novità annunciate dal presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel suo intervento alla conferenza dei presidenti delle regioni per affrontare l'emergenza coronavirus. L'intenzione del governo è di intensificare il processo di vaccinazione e a questo proposito, il premier ha fissato nuovi obiettivi: l'80 per cento della popolazione tra i 60 e i 69 anni dovrebbe ricevere la terza dose prima della fine dell'anno, e l'80 per cento della popolazione tra i 50 e i 59 anni entro il 24 gennaio, mentre l'80 per cento della fascia 40-49 anni nelle prima metà di marzo.(Spm)