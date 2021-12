Legge Bilancio: M5s, garantiamo all'Inps competenze su cui investire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie all'approvazione di un emendamento alla legge di Bilancio, fortemente voluto dal Movimento cinque stelle, "conduciamo in porto un'operazione che consente all'Inps di acquisire, internalizzandole, proprio le professionalità che in questi anni hanno lavorato per l'istituto di previdenza al servizio di contact center. Coinvolti nell'operazione saranno i tanti lavoratori di società a cui l'Inps ha affidato negli anni commesse per il servizio stesso e che hanno dedicato gran parte della loro vita lavorativa, a volte più di 15 anni, proprio all'istituto di previdenza". Lo comunicano in una nota la presidente della commissione Lavoro del Senato, Susy Matrisciano, del M5s ed il capogruppo pentastellato in commissione Bilancio, Gianmauro Dell'Olio, primi firmatari dell'emendamento. "E' un'operazione che metterà l'Inps in condizione di puntare sulle competenze, investendo su di esse - continuano i due parlamentari in una nota -, anche sfruttando il fatto che l'emendamento fa venire meno il vincolo di spese per informatica. Attualmente in Italia c'è una dozzina di contact center, i cui operatori sono concentrati per circa il 50 per cento in Puglia e Abruzzo".(Com)