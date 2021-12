Portogallo: Commissione Ue approva aiuti da 71,4 milioni di euro per Tap Air

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea oggi ha approvato una misura di aiuto portoghese da 71,4 milioni di euro per sostenere ulteriormente Tap Air Portugal nel contesto della pandemia di coronavirus. La Commissione ha spiegato che Tap Air Portugal è una compagnia di bandiera portoghese e, come la più grande compagnia aerea con sede in Portogallo, un importante fornitore di servizi di mobilità per persone e merci, sia nella terraferma che nelle regioni autonome di Madeira e delle Azzorre, nonché per i Paesi di lingua portoghese e comunità della diaspora. L'azienda svolge un ruolo chiave nella crescita del turismo e dell'economia portoghesi nel suo insieme ed è un importante datore di lavoro in Portogallo. Nel 2019 ha rappresentato oltre il 50 per cento degli arrivi e delle partenze all'aeroporto internazionale di Lisbona. Il Portogallo ha notificato alla Commissione un'altra misura di aiuto per un totale di 71,4 milioni di euro per risarcire Tap Air Portugal per i danni subiti tra il primo gennaio e il 30 giugno 2021 in conseguenza delle restrizioni ai viaggi in vigore per limitare la diffusione del virus. A causa di queste restrizioni di viaggio, Tap Air Portugal ha subito perdite operative significative e ha registrato un forte calo del traffico e della redditività in questo periodo. Ciò fa seguito a precedenti misure di sostegno a favore della compagnia aerea che la Commissione ha approvato il 23 aprile 2021 e il 21 dicembre 2021. Ai sensi della misura di compensazione, l'aiuto assumerà la forma di un conferimento di capitale o un prestito convertibile in capitale. La scelta tra queste forme di sostegno sarà effettuata dal governo portoghese. La Commissione ha valutato la misura e ha rilevato in particolare che la misura portoghese risarcirà i danni direttamente collegati all'epidemia di coronavirus. Ha altresì ritenuto che la misura sia proporzionata, in quanto l'indennizzo non eccede quanto necessario per risarcire il danno. Su tale base, la Commissione ha concluso che la misura portoghese è in linea con le norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)