Legge Bilancio: Leu, passo avanti importante approvazione emendamento su impegno atenei contro mafie

21 luglio 2021

- L'impegno della lotta contro le mafie "entra nelle Università statali. E' un passo in avanti importante sul terreno della lotta alle mafie. Gli atenei vedranno studentesse e studenti coinvolti nell'elaborare progetti e iniziative. Come dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, o si è contro le mafie o si è complici delle mafie". Lo affermano in una nota la capogruppo di Liberi e uguali al Senato, Loredana De Petris, e il senatore di Leu- Ecosolidali, Sandro Ruotolo, commentano l'approvazione dell'emendamento alla legge di Bilancio presentato dal senatore Ruotolo, sottoscritto dai senatori del gruppo Leu-Ecosolidali Loredana De Petris, Maurizio Buccarella, Francesco Laforgia, Pietro Grasso e dal senatore del Partito democratico, Gianni Marilotti, che prevede l'istituzione di un fondo di un milione di euro per il 2022 per favorire attività seminariali, di studio e iniziative studentesche, per promuovere la cultura della legalità, per la condivisione dei principi costituzionali, e per l'impegno contro le mafie e la violenza.(Com)