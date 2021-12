Russia-Lussemburgo: telefonata Putin-Bettel, focus su Donbass e crisi migratoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha tenuto una conversazione telefonica con il primo ministro lussemburghese, Xavier Bettel, incentrata sulla situazione nel Donbass e sulla crisi migratoria al confine bielorusso-polacco, come riferito dal servizio stampa del Cremlino. In particolare Putin ha giudicato "distruttive" le azioni di Kiev, le quali hanno portato il processo di negoziazione sulla crisi ucraina "ad un punto morto", esortando nuovamente l'Ucraina a rispettare gli accordi di Minsk. Inoltre, su richiesta di Bettel, Putin ha parlato delle proposte russe di garanzie di sicurezza inviate a Stati Uniti e Nato, che escludono l'ulteriore avanzamento dell'Alleanza atlantica verso est ed il dispiegamento di armi che minacciano la Russia negli Stati vicini, in primis in Ucraina. Il primo ministro lussemburghese, a sua volta, si è espresso a favore dell'instaurazione di contatti più intensi tra l'Ue e la Russia ed infine entrambi i leader si sono scambiati gli auguri per le imminenti vacanze di Natale e Capodanno. (Rum)