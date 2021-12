Vitalizi: M5s, ribaltata sentenza primo grado, giusto tagliarli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sentenza di secondo grado sui vitalizi degli ex senatori "ribalta quella di primo grado e questa è un'ottima notizia. La decisione di oggi stabilisce che la delibera M5s del 2018 è corretta e che i vitalizi non potevano rimanere quella misura super privilegiata che abbiamo visto per decenni. Il Consiglio di garanzia afferma che è giusto tagliarli procedendo secondo il metodo contributivo, quello in vigore per le pensioni dei cittadini italiani, conferma che lo strumento che abbiamo utilizzato, la delibera del Consiglio di presidenza, è corretto e che la metodologia che era stata proposta in prima istanza era giusta". Lo affermano in una nota i componenti M5s del Consiglio di presidenza del Senato Paola Taverna, Laura Bottici, Michela Montevecchi, Giuseppe Pisani e Sergio Puglia. "L'unico punto contestato dalla sentenza di oggi è il coefficiente di ricalcolo costruito da Inps e Istat e inserito nel provvedimento del 2018, che quindi dovremo rivedere. Si mette così la parola fine a una questione che si è trascinata per troppo tempo. I vecchi vitalizi erano un privilegio inaccettabile e privo di fondamento, la delibera proposta dal Movimento cinque stelle li ha portati nell'alveo del sistema contributivo e adesso ci auguriamo che la questione al Senato sia chiusa", concludono.(Com)