Algeria: valore esportazioni settore servizi raggiunge 3 miliardi di dollari nel 2020

- Il direttore generale ad interim incaricato della gestione dell'Agenzia nazionale per la promozione del commercio estero (Algex), Abdelatif El Houari, ha affermato oggi che le esportazioni di servizi dell’Algeria hanno superato i tre miliardi di dollari nel 2020. Intervenendo ad un convegno sulla promozione dell’export, El Houari ha dichiarato che lo sviluppo di questo settore con un forte potenziale di crescita è in grado di contribuire alla diversificazione delle fonti di reddito per l'economia nazionale. Le esportazioni di servizi rappresentano circa il 75 per cento del prodotto interno lordo in molti Paesi sviluppati, mentre il tasso cala intorno al 50 per cento in molte economie emergenti e in via di sviluppo, ha osservato il ministro algerino. El Houari ha inoltre informato che la piattaforma digitale per gli esportatori algerini, creata da Algex, "comprende attualmente 100 imprese economiche produttive" e ha segnalato che vi sono 250 nuove domande di adesione.(Ala)