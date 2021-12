© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Irlanda del Nord i locali notturni chiuderanno il 27 dicembre, come parte delle nuove restrizioni anti Covid annunciate dal governo per prevenire la diffusione della variante Omicron. I ministri nord irlandesi dovrebbero decidere ulteriori misure restrittive più tardi, che probabilmente includeranno un limite di numero di persone per le riunioni al chiuso.(Rel)