Riforme: D'Incà, istituita commissione esperti su astensionismo

21 luglio 2021

- Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, osserva che "l’astensionismo rappresenta una rinuncia alla partecipazione alla vita democratica del Paese che si esprime soprattutto attraverso il voto dei cittadini. Per indagare i motivi alla base di questo fenomeno, che riguarda ormai tutte le democrazie moderne, e proporre soluzioni e strumenti normativi che possano favorire la partecipazione dei cittadini ai momenti elettorali - prosegue l'esponente dell'esecutivo su Facebook -, ho fortemente voluto l’istituzione di una commissione di esperti. Questa mattina, nella biblioteca Chigiana, ho firmato il decreto e presieduto la prima riunione di questa commissione che sarà composta, oltre a membri del mio gabinetto e del dipartimento per le riforme, da Franco Bassanini, professore e costituzionalista che coordinerà i lavori, Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, la ricercatrice Alessandra Ferrara dell’Istat, Leonardo Morlino, professore di Scienza della politica, Paolo Feltrin, politologo ed esperto in materia elettorale, Cristina De Cesare, consigliera della Camera dei deputati, Adriana Apostoli ed Elisabetta Lamarque, professoresse di diritto costituzionale, Antonio Floridia, già presidente della Società italiana di studi elettorali, il prefetto Fabrizio Orano, direttore del ministero dell’Interno, Paolo Donzelli, consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri presso il Dipartimento per la trasformazione digitale". (segue) (Rin)