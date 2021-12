Sanità: Bertolè, prima casa di comunità è sfida a fare di più, in futuro spazio anche ai servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore comunale a welfare e salute Lamberto Bertolè è fiducioso che con il taglio del nastro della prima casa di comunità milanese, che si è tenuto oggi in via Rugabella 4, nascerà un modello da replicare in tutte le strutture che sorgeranno nei prossimi due anni. "Inizia una vera sfida perchè questa è la prima delle 24 case milanesi ed è una sfida per fare di più - ha spiegato Bertolè - Credo che nelle prossime settimane e nei prossimi mesi saremo tutti impegnati per monitorare questa sperimentazione e capire come il modello può essere messo a punto, modificato e integrato per far sì che il bisogno da cui è partito questo progetto, quello di avvicinare le risposte della medicina ai territori e alle persone, sia il più efficace possibile". "Per noi come amministrazione comunale è una sfida, innanzitutto per la possibilità di partecipare alla programmazione sanitaria, questa è una cosa che i Comuni dovrebbero fare sempre di più ed è molto importante. La seconda sfida è quella di provare a integrare davvero il sociale e il sanitario perché spesso i bisogni sanitari portano con sé bisogni sociali molto forti e dietro ai bisogni sociali ci sono bisogni sanitari", ha sottolineato l'assessore. Bertolè ha poi aggiunto come la volontà sarebbe quella di realizzare in tutte le case di comunità uno spazio dedicato al servizio sociale territoriale per fare in modo che i cittadini possano trovare in un unico luogo risposte a problemi sanitari e un primo accesso ai servizi sociali. "Siamo molto favorevoli a una collaborazione nell'interesse dei cittadini per costruire qualcosa di nuovo e diverso, che a due anni dall'inizio della pandemia consegna ai cittadini una medicina di territorio all'altezza delle sfide che abbiamo davanti. Sono fiducioso che nascerà un modello da replicare nelle altre 23 case che sorgeranno nei prossimi due anni", ha chiosato Bertolè. (Rem)