Turismo: Garavaglia, preoccupato per futuro, difficile reperire risorse necessarie senza scostamenti

20 luglio 2021

- Il settore del turismo è quello più in difficoltà per motivi oggettivi e, per questo, avrà necessità di una coda di sostegni e ristori. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ospite a Skytg24 Economia. "Abbiamo dato un miliardo e settecento milioni di euro in un anno", ha proseguito, ma "a preoccuparmi è il futuro perché non c'è sensibilità sulla necessità di intervento e reperire le risorse necessarie senza fare scostamenti sarà molto difficile". (Rin)