Ue: Commissione lancia consultazione pubblica su orientamenti ferroviari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha avviato oggi una consultazione pubblica su Eu Survey invitando tutte le parti interessate a commentare una proposta di revisione degli Orientamenti del 2008 sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie. Le parti interessate possono rispondere alla consultazione fino al 16 marzo 2022. La Commissione ha effettuato una valutazione degli attuali orientamenti ferroviari nell'ambito del controllo dell'adeguatezza degli aiuti di Stato. La valutazione ha mostrato che le attuali linee guida hanno fornito un contributo per incoraggiare un trasferimento modale alla ferrovia. Allo stesso tempo, la valutazione ha mostrato che sono necessari adeguamenti delle norme esistenti per riflettere gli ultimi sviluppi del mercato e normativi e consentire al settore ferroviario di abbracciare la transizione verde e digitale in linea con le priorità della Commissione, in particolare quelle del Green Deal europeo. La Commissione ha spiegato che la consultazione pubblica pubblicata oggi assume la forma di un questionario che aiuterà la Commissione a identificare i cambiamenti necessari ea definire meglio le nuove regole. Le parti interessate possono inviare le loro risposte al questionario sul portale "Legiferare meglio" della Commissione fino al 16 marzo 2022. (Beb)