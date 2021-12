Droga: Cantalamessa (Lega), arresto Guarino è colpo al narcotraffico a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato tradito dalla sua attività sui social network, il superlatitante Gaetano Guarino, irreperibile da 11 anni arrestato in Tunisia dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli con la collaborazione del Ros e della Polizia tunisina. Guarino era un broker del narcotraffico, tuttavia slegato da organizzazioni di tipo mafioso, ovvero dal clan dei Casalesi ma promotore di un gruppo criminale che si occupava di importare stupefacenti dall'estero verso l'Italia". Lo ha dichiarato in una nota Il deputato napoletano capogruppo Lega in Commissione Parlamentare Antimafia Gianluca Cantalamessa: "La criminalità subisce un duro colpo, le forze dell'ordine nuovo lustro. Ennesima dimostrazione della forza dello Stato: esprimo viva soddisfazione, la lotta alla droga non si ferma mai". (Ren)