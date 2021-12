Speciale infrastrutture: Sardegna, via libera dell'Anas al progetto esecutivo per la strada Sassari-Alghero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Anas ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento sulla Strada Statale 291 "Sassari-Alghero" (importo complessivo per oltre 167 milioni). "Accogliamo con favore questo ulteriore e necessario passo avanti di Anas, che va incontro alle esigenze della Regione di dotare l'Isola di una rete viaria efficiente, sicura e adeguata alle sfide future, condizioni necessarie per un reale sviluppo economico e sociale della Sardegna", ha detto il presidente della Regione Christian Solinas in qualità di Commissario Straordinario per le opere pubbliche della Sardegna. Tecnicamente, il progetto verrà ora inviato al ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibile per la relativa verifica del Contratto di Programma 2016-2020 tra ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed Anas. (Rsc)