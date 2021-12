Speciale infrastrutture: Campania, Manzo (M5s), approvato Odg per ripristino tratta Castellammare-Gragnano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"20 anni di apprezzato lavoro nel mondo dell’informazione sono testimonianza dell'affidabilità e della serietà di Agenzia Nova" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- "Nell'ottica di rilanciare i nostri territori, culturalmente, turisticamente e sul piano dei servizi, non può essere sottovalutato il potenziale della storica tratta ferroviaria Castellammare-Gragnano, attualmente sospesa. Per questo, non posso che accogliere favorevolmente l'approvazione del mio ordine del giorno che impegna il governo a intervenire per il suo ripristino". Lo ha dichiarato il deputato del Movimento 5 stelle Teresa Manzo. "I fondi del Pnrr rappresentano l'occasione perfetta per intervenire su una rete ferroviaria già esistente che andrebbe ripristinata, sia per garantire un migliore trasporto pendolare sia per incentivare la promozione turistica di territori ricchi di storia ed eccellenze enogastronomiche. Una chance da non perdere per raccogliere i frutti del fitto dialogo messo in piedi negli ultimi mesi con Ministero del Turismo, Rfi e Fondazione Fs, per quanto riguarda le 18 linee dismesse o sospese presenti sul territorio italiano". E ha concluso: "Per queste ragioni, ho impegnato il governo a intervenire per il ripristino della suddetta tratta ferroviaria, obiettivo perfettamente in linea con le direttive del Pnrr, sia in tema di infrastrutture sia sul piano dello sviluppo turistico. Continueremo a lavorare perché su quest'opera si costruisca un'intesa tra Regione e amministrazioni locali. Sul fronte delle infrastrutture bisogna aprire una nuova stagione. E noi lavoriamo con il massimo sforzo per questo". (Ren)