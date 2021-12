Speciale infrastrutture: M5s su Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, valutare impatto e costi opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il progetto dell’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria "abbiamo puntato su uno sviluppo moderno, sostenibile ed efficiente delle infrastrutture che collegano il Sud con il resto del Paese. Mai come in questi ultimi anni, e in particolare con gli effetti derivanti dalla pandemia, abbiamo capito quanto sia urgente e non più differibile per il Mezzogiorno tornare a crescere e, prima con il governo Conte II e ora con l’attuale maggioranza, abbiamo lavorato a un progetto che può davvero cambiare la mobilità di tanti cittadini". E' quanto si legge in una nota dei deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti. "Nel corso dell’audizione con il commissario straordinario Vera Fiorani, amministratrice delegata di Rfi - aggiungono i parlamentari - abbiamo sottolineato alcune criticità, raccolte negli ultimi mesi ascoltando tecnici, esperti e associazioni. Tra Pnrr e Fondo completare abbiamo messo in campo oltre 10 miliardi di euro che dovranno servire a realizzare quei lotti davvero prioritari in grado di dare nel medio-lungo termine importanti benefici ai cittadini". Gli esponenti del M5s proseguono: "Vogliamo puntare a una importante riduzione dei tempi di percorrenza, a un potenziamento del traffico merci oltre a un efficiente collegamento con la dorsale jonica. Rfi ha davanti a sé un compito importante che assicuri la realizzazione delle opere nei tempi previsti portando quei vantaggi tanto attesi da cittadini e imprese". (Com)