Speciale infrastrutture: ferrovia Roma-Pantano passa da Regione Lazio a Comune, ok in Assemblea capitolina

- La Regione Lazio trasferirà in proprietà a Roma Capitale l'infrastruttura, gli impianti e le pertinenze relativi alla ferrovia Roma-Pantano. È quanto prevede la delibera approvata dall'Assemblea capitolina con 35 voti favorevoli e 4 astenuti e che contempla, di conseguenza, l'acquisizione a titolo gratuito dei beni immobili trasferiti dal Demanio dello Stato alla Regione Lazio. Il provvedimento "completa un procedimento amministrativo molto lungo, durato tantissimi anni, perché stiamo parlando degli anni 2000, quando lo Stato concesse la proprietà della Roma-Lido, della Roma-Pantano e della Roma-Viterbo come infrastrutture alla Regione Lazio", ha spiegato l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patané. "Finora - ha aggiunto l'assessore - queste tre linee sono state eserite con una governance che prevede la proprietà dell'infrastruttura alla Regione e l'esercizio delle tratte effettuato da Atac. Nel corso degli anni si è arrivati a un accordo tra la Regione Lazio e il Comune di Roma per trasferire la proprietà dell'infrastruttura della Termini-Giardinetti, che poi nella trasformazione in tram chiameremo Roma-Giardinetti-Tor Vergata, ma nella parte della Roma-Pantano dove è stata realizzata in parte la Metro C si è arrivati a un accordo proprio per il trasferimento della proprietà della linea e della tratta dalla Regione al Comune". (Rer)