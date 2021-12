Germania: Commissione Ue, sì a risarcimento da 88 milioni di euro a Deutsche Bahn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ritenuto che una misura di sostegno tedesca da 88 milioni di euro a favore di Deutsche Bahn Ag sia in linea con le norme Ue sugli aiuti di Stato. Lo si apprende dall'esecutivo europeo, che ha spiegato che la misura, che assumerà la forma di un'iniezione di capitale, mira a risarcire Deutsche Bahn per i danni subiti dalla sua controllata Db Cargo a causa dell'epidemia di coronavirus tra il 16 marzo e il 17 maggio 2020. In particolare, la combinazione di fermi totali o parziali in produzione, la sospensione delle attività di vendita al dettaglio e le restrizioni di viaggio hanno comportato l'impossibilità per i principali clienti di Db Cargo - attivi in particolare nei settori automobilistico, siderurgico, chimico e oli minerali e del trasporto combinato - di esercitare in tutto o in parte le loro attività economiche in diversi aree geografiche. Data la forte dipendenza delle attività di Db Cargo da tali clienti, ciò ha comportato un calo delle sue attività e dei suoi ricavi. (Beb)