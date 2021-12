Scuola: Bianchi, per un 2022 insieme continuiamo a vaccinarci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Care ragazze, cari ragazzi, care famiglie, un saluto a tutto il personale scolastico. Voglio augurarvi buone feste e, soprattutto, un buon 2022, che ci permetta finalmente di stare insieme sempre e in cui si possa tornare, finalmente, alla nostra normalità". Lo ha detto in un videomessaggio pubblicato su Facebook il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, commentando l’arrivo della pausa per le festività natalizie. "Per questo è necessario avere molta responsabilità. Il governo, come sapete, è impegnato da mesi in una campagna di vaccinazione alla quale molti di voi hanno già aderito con grande entusiasmo e con grande responsabilità", ha aggiunto. "Continuiamo a vaccinarci, è fondamentale. Dobbiamo avere fiducia nella scienza. È un gesto di responsabilità, di amicizia, di protezione, nei confronti di tutti coloro che ci sono vicini, è il modo migliore per esprimere affetto ai nostri cari - ha concluso il ministro -. Auguro a tutti voi non soltanto buone feste ma di ritrovare nel 2022 questa nostra capacità di stare insieme". (Rin)