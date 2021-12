Regno Unito: consulenti governo, offrire vaccino anti Covid a minori vulnerabili tra 5 e 11 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico dovrebbe offrire vaccini anti Covid a basso dosaggio ai minori vulnerabili dai 5 agli 11 anni. È quanto ritengono i consulenti in tema di vaccino dell’esecutivo, ha riferito l’emittente “Bbc”. Una versione a basso dosaggio del vaccino è stata appena approvata dall'Agenzia per la regolamentazione dei prodotti medicinali e sanitari (Mhra). Una decisione sulla vaccinazione di tutti i minori di questa fascia d’età non è ancora stata presa. Il vaccino a basso dosaggio di Pfizer-BioNTech contiene un terzo della dose per adulti e dovrebbe essere somministrato a un intervallo di otto mesi tra le due dosi. "I genitori e chi si prende cura dei minori possono essere rassicurati dal fatto che nessun vaccino sarebbe stato approvato senza che gli standard attesi di sicurezza, qualità ed efficacia fossero stati soddisfatti", ha affermato June Raine, a capo dell’Mhra. (Rel)