Imprese: Airone Seafood decide di sostenere il FAI

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airone Seafood, l’azienda di Reggio Emilia, attiva nel settore delle conserve ittiche e alimentari a base di tonno, decide di sostenere il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e aderisce al programma di membership aziendale “Corporate Golden Donor”. E' quanto si legge in una nota. Airone, che opera tra Italia e Costa d’Avorio, da sempre è sensibile al tema della sostenibilità. "Lavoriamo per garantire e ricercare una pesca sostenibile riservando particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente - spiega l’amministratore delegato di Airone Seafood, Sergio Tommasini -. Per noi, però, la sostenibilità è anche sociale, per questo offriamo ai nostri dipendenti un supporto annuale concreto che garantisce servizi e sicurezza anche alle loro famiglie". La vicinanza al territorio in cui l’azienda opera è un ulteriore fattore di sviluppo per Airone, dimostrato all’impegno costante verso il paese africano e oggi anche verso l’Italia. L’azienda, infatti, si affianca al FAI con l’obiettivo di contribuire alla salvaguardia e alla promozione del territorio nazionale. "Siamo orgogliosi di partecipare al progetto del FAI a tutela del patrimonio paesaggistico e culturale dell’Italia. Investire nella valorizzazione del territorio per noi significa migliorare il futuro del nostro Paese e quello dei nostri figli", conclude Tommasini. (Com)