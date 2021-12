Brasile: covid, 66,49 per cento della popolazione completamente vaccinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla data di martedì 21 dicembre 141.831.922 brasiliani hanno ricevuto la seconda dose o un vaccino contro la Covid-19 che prevede la somministrazione di una sola dose. Complessivamente la percentuale di brasiliani completamente immunizzati ha raggiunto il 66,49 per cento. Inoltre, 160.577.723 persone hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, pari al 75,28 per cento della popolazione. La terza dose di vaccino, prevista per anziani e fragili è stata applicata su 23.493.453 persone, pari all'11,01 per cento della popolazione. Il dato delle ultime 24 ore potrebbe essere sensibilmente sottostimato a causa del mancato aggiornamento dei dati delle vaccinazioni da parte di 13 stati a seguito di un attacco alle piattaforme del ministero della Salute a opera di un gruppo di hackers avvenuto la scorsa settimana. (Brb)