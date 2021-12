Brasile: parlamento approva legge di bilancio 2022, manovra da 743 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di bilancio 2022 la spesa destinata alla Salute raggiunge i 147,7 miliardi di real (22,8 miliardi di euro), 15 miliardi di real (2,3 miliardi di euro) in più rispetto al 2021. Nel testo il valore del salario minimo è fissato a 1.210 real (187 euro) al mese. L'importo rappresenta un aumento del 10,04 per cento rispetto all'attuale salario minimo di 1.100 real (169 euro). La variazione corrisponde alla proiezione di aumento dell'inflazione e quindi il salario minimo non prevede aumenti reali di salario. Il budget 2022 stanzia 89 miliardi di real (13,7 miliardi di euro) per il pagamento di Auxilio Brasil, il nuovo programma sociale di sostegno al reddito delle famiglie bisognose che sostituirà Bolsa Familia (molto simile al reddito di cittadinanza, istituito dal governo di Luiz Inacio 'Lula' da Silva). La misura andrà a beneficio diretto di circa 17,9 milioni di famiglie ed è destinata a mitigare parte degli effetti economici dannosi causati dalla pandemia. Il valore dell'assegno è di 400 real al mese (61 euro). Nella proposta iniziale del governo il valore era di 217,18 real (34 euro) al mese, ma i partiti hanno aumentato il peso dell'assegno. (Brb)