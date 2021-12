Legge Bilancio: Stabile (FI), ripartirà trattativa per rinnovo contratti medici e dirigenti del Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio ha approvato l’emendamento sulla questione dell’articolo 1, comma 687 della legge 145/2018: tale comma prevede che la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del sistema sanitario nazionale, sia collocata nel tavolo contrattuale della dirigenza sanitaria, espropriando di rappresentatività una intera categoria (quella della dirigenza amministrativa professionale e tecnica che è collocata in distinti ruoli professionali rispetto alla dirigenza sanitaria) e del conseguente diritto ad avere un proprio contratto di lavoro che tenga in debito conto delle specificità della categoria. Lo afferma in una nota Laura Stabile, senatrice di Forza Italia. “Pur non prevedendo l’abrogazione da me richiesta, l’emendamento approvato in commissione contiene tuttavia un differimento, senza alcun impatto finanziario, della norma al triennio di contrattazione 2022-2024: questo consentirà l’avvio della stagione contrattuale consentendo la sollecita apertura del contratto 2019-21 già in forte ritardo”, ha detto, aggiungendo che la persistenza del comma 687 avrebbe rappresentato “un’indebita ingerenza della politica nell’autonomo potere decisionale del tavolo sindacale, una lesione della libertà sindacale, privando la dirigenza Pta di una rappresentanza e costringendo le proprie associazioni a modificare gli statuti e gli assetti organizzativi”. (Com)