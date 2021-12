Speciale infrastrutture: Baglio-Melito (Pd), bene giunta su manutenzione cavalcavia Giulio Rocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cavalcavia di via Giulio Rocco nel Municipio VIII, in zona Garbatella Ostiense "sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria di circa 2,8 milioni di euro, come da progetto approvato in giunta capitolina". Lo dichiarano in una nota la capogruppo del Pd in Campidoglio, Valeria Baglio, e la consigliera capitolina Antonella Melito. "Un'altra notizia positiva per la città - aggiungono - e per il territorio che con il nuovo ponte vedrà collegati due quartieri cruciali per la mobilità cittadina: Garbatella e Ostiense. Si tratta di un risanamento strutturale del cavalcavia che passerà sopra la metro B e la ferrovia Roma Lido: un provvedimento che i residenti attendevano da anni e che finalmente potranno vedere realizzato con ricadute migliorative nella qualità della vita quotidiana". (Com)