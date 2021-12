Cina: Xi Jinping, amministrazione Lam ha "sanato il caos" a Hong Kong (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'approvazione dei vertici di Pechino giunge a seguito della nuova tornata di sanzioni che gli Stati Uniti hanno imposto a cinque funzionari cinesi di stanza a Hong Kong, dopo le elezioni legislative prive di "qualsiasi rilevante opposizione politica" del 19 dicembre scorso. I destinatari della misura sono He Jing, Chen Dong, Lu Xinning, Tan Tieniu e Yin Zonghua, vicedirettori dell'Ufficio di collegamento istituito da Pechino a Hong Kong. Il dipartimento del Tesoro ha emesso le sanzioni in osservanza dell'Hong Kong Autonomy Act, una norma ratificata dall'ex presidente Donald Trump in risposta al varo della Legge sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino. La norma colpisce qualsiasi entità o funzionario di Hong Kong e della Cina continentale che contribuiscano a violare l'autonomia della Regione amministrativa a statuto speciale. In egual misura, vengono colpite le istituzioni finanziarie che fanno affari con i suddetti soggetti. Le recenti sanzioni congelano tutti i beni posseduti dai cinque negli Stati Unti e impediscono alle imprese statunitensi di trattare con loro. La Cina ha risposto definendo "ridicola" la misura e in contraddizione alle "norme del diritto internazionale". (Cip)