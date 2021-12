Speciale energia: Spagna, ministra Ribera, se destino governi legato a elettricità tutti dovrebbero dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la sopravvivenza di un esecutivo dipendesse dall'impennata del prezzo dell'elettricità, in base a questo indicatore tutti i governi dell'Unione europea dovrebbero dimettersi. È stata la risposta della ministra della Transizione ecologica spagnola, Teresa Ribera, al Congresso dei deputati (la camera bassa del Parlamento) alle richiesta delle sue dimissioni da parte del Partito popolare (Pp) per il "fallimento" nel controllo dei prezzi delle bollette. "Non possiamo intervenire in ogni tariffa o nel consumo di ogni famiglia, ma possiamo impegnarci per una riduzione senza precedenti delle tasse e degli oneri", ha detto Ribera, che si è detta "rammaricata" di non avere l'appoggio del Pp in nessuna delle misure di sostegno ai consumatori "né in questo campo né in nessun altro". Il deputato popolare, Guillermo Mariscal, nel suo intervento ha accusato la ministra di aver "sbagliato la sua diagnosi" con il risultato che i cittadini stanno pagando le bollette "più alte della storia". "La colpa è sempre di qualcun altro e la responsabilità non è mai tua", ha detto il deputato rivolgendosi a Ribera. (Spm)