Speciale energia: Polonia, Polskie Elektrownie Jadrowe ha scelto il sito di una centrale nucleare

- La società polacca Polskie Elektrownie Jadrowe (Pej) ha scelto il sito in cui sorgerà la prima centrale nucleare del Paese. Lo ha riferito l’emittente “Polsat News”. La scelta è ricaduta sulla località di Lubiatowo-Kopalino, nel comune di Choczewo, nel voivodato settentrionale della Pomerania. La valutazione dell’impatto ambientale del progetto dovrà essere sottoposta al Direttorato generale per la tutela ambientale nel primo trimestre del 2022. La strategia energetica polacca da qui al 2040 prevede che la prima centrale nucleare diventi operativa dal 2033. “Agiamo in linea con i piani e la scelta del luogo è una sua conferma. La Polonia ha bisogno dell’energia nucleare e la costruzione della prima centrale di questo tipo in Polonia è importante per l’intero Paese, sia dal punto di vista della transizione energetica, sia della sicurezza delle forniture”, ha detto la ministra del Clima e dell’Ambiente di Varsavia, Anna Moskwa. (Vap)