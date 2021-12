Speciale energia: premier Polonia, alti prezzi sono risultato della politica climatica dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli alti prezzi con cui fanno i conti le società energetiche in Polonia non sono figlie di una decisione del governo ma la conseguenza della politica climatica dell’Unione europea. Lo ha detto il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ripreso dall’emittente “Polsat News”. Il premier ha aggiunto che Varsavia sopporta “enormi” costi di bilancio per ridurre la pressione dei prezzi. “Ho chiesto alle società energetiche di considerare se dovrebbero informare nel modo adeguato i propri clienti sulle conseguenze della politica climatica dell’Ue”, ha affermato. (Vap)