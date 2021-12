Congo-Kinshasa: attentati Kampala, membri Adf trasferiti al carcere di alta sicurezza di Mongala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 30 membri delle Forze democratiche alleate (Adf), il gruppo armato affiliato allo Stato islamico ritenuto responsabile di numerosi attacchi nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), sono stati trasferiti dal carcere orientale di Beni a quello di alta sicurezza di Angenga, nella provincia di Mongala. Lo riferiscono giornalisti locali su Twitter, ricordando che il gruppo è accusato anche degli attentati che nelle ultime settimane hanno colpito la capitale dell'Uganda, Kampala, e per questo sono l'obiettivo di una campagna militare congiunta condotta dalle Forze di difesa congolesi (Fardc) e ugandesi (Updf) nell'est della Rdc. Nonostante le operazioni militari in corso, tuttavia, gli attacchi armati in Congo non si sono interrotti: un civile è stato ucciso lunedì scorso in un nuovo attacco delle Adf nel villaggio di Mabondo, situato vicino a Loselose, nel Nord Kivu. (Res)